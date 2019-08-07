Исламабад, , 10:09 — REGNUM

В результате террористического акта в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва пострадали по меньшей мере десять человек, об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел рано утром на северо-западе страны. К счастью, никто не погиб. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна преступная группировка. Среди пострадавших были пятеро сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 6 августа в другой провинции Пакистана Белуджистан произошел взрыв на местном рынке, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, девять других получили ранения.

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