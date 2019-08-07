Красноярск, , 09:58 — REGNUM

Обеспечивать охрану правопорядка в Ачинском районе Красноярского края, где 5 августа произошло ЧП на артиллерийском складе воинской части, помогают сотрудники Росгвардии. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 августа в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Росгвардейцы Пресс-служба управления Росгвардии по Красноярскому краю

По данным ведомства, указание о первоочередных мерах содействия МЧС, МВД России и военной полиции дал директор Росгвардии Виктор Золотов. Правопорядок обеспечивается в Ачинске и пяти прилегающих населённых пунктах.

Росгвардейцы обеспечивают передвижение населения и транспортных средств на безопасном расстоянии от места пожара. Также они предприняли дополнительные меры по охране жилья эвакуированных граждан, социальных и особо важных объектов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа на артиллерийском складе воинской части под Ачинском произошёл пожар, прогремели взрывы. По данным властей Красноярского края, за медпомощью обратились 13 человек. По информации СКР, один человек погиб. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах был объявлен режим ЧС, население из опасной зоны эвакуировали. Сейчас Ачинск возвращается с нормальной жизни.

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