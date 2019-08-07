Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM

В Свердловской области надзорные органы организовали проверку в связи с железнодорожной аварией на участке пути неподалёку от города Ревды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном органе уточнили, что в результате схода вагонов с рельсов повреждён километровый участок пути. Пострадавших среди людей нет.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожная авария в Свердловской области произошла 6 августа в 21:25 по местному времени на 1604 км перегона Ревда-Ильмовка. С рельсов сошли пять порожних вагонов грузового состава. Из-за инцидента произошло изменения графика движения пассажирских поездов.

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