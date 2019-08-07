Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM

Полицейские в Петербурге разыскали и задержали женщину, которая в конце июня текущего года распылила аэрозольный баллончик в метро. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили 7 августа в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром 29 июня в вагоне электропоезда на платформе станции метро «Технологический институт». Было установлено, что неизвестная девушка из хулиганских побуждений направила струю из баллончика в лицо жителя города Сургут, 1988 года рождения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержана местная жительница, 1981 года рождения. Злоумышленнице избрана мера принуждения — обязательство о явке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года трое молодых людей были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в хулиганстве, имеющем экстремистские мотивы, совершенном 4 января 2019 года на платформе станции метро «Обводный канал».

В тот день на станции распылили слезоточивый газ, из-за чего ее пришлось временно закрывать на проветривание. Сначала предполагалось, что в метро произошла драка двух молодежных группировок, но затем выяснились экстремистские мотивы злоумышленников.