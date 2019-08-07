Магнитогорск, Челябинская область, 7 августа 2019, 09:49 — REGNUM
В южноуральском Магнитогорске во дворе одного из жилых домов взорвалась машина. Об этом пишут местные СМИ.
ЧП произошло на улице Советской в районе 8:00. Владелец машины открыл дверь, и в этот момент раздался взрыв. Мужчину увезли в больницу.
Официальных комментариев пока нет.
По некоторым данным, сработало взрывное устройство, место взрыва оцеплено.
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