Магнитогорск, Челябинская область, , 09:49 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске во дворе одного из жилых домов взорвалась машина. Об этом пишут местные СМИ.

ЧП произошло на улице Советской в районе 8:00. Владелец машины открыл дверь, и в этот момент раздался взрыв. Мужчину увезли в больницу.

Официальных комментариев пока нет.

По некоторым данным, сработало взрывное устройство, место взрыва оцеплено.

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