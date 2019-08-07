Магнитогорск, Челябинская область, 7 августа 2019, 09:49 — REGNUM
В Магнитогорске Челябинской области сегодня, 7 августа, рано утром в одном из дворов взорвался автомобиль, сообщает «Верстов.инфо».
По данным издания, взрыв прогремел после того, как владелец стоявшего во дворе авто открыл дверь машины. Пострадавший был госпитализирован.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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