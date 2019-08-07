Магас, , 09:36 — REGNUM

Силовики установили личность бандита, нейтрализованного в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. Им оказался житель республики, который планировал совершить теракт, сообщили ИА REGNUM 7 августа в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

По данным оперативного штаба, убитый вовлекал местных жителей в террористическую ячейку с целью осуществления терактов на территории региона.

Напомним, сегодня, в ходе контртеррористической операции в Ингушетии был уничтожен боевик. Как сообщало ИА REGNUM, он находился в одном из домов в селе Вознесенское Малгобекского района. В ответ на предложение сдаться бандит открыл огонь по силовикам и был уничтожен.

После обследования места боестолкновения были обнаружены СВУ, готовое к применению, а также гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы. По данным НАК, в ходе краткосрочного боя никто из силовиков не пострадал.

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