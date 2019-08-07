Москва, , 09:33 — REGNUM

В Москве произошла массовая драка у Москворецкого рынка, сообщает ТАСС.

Конфликт между жителями случился на улице Болотниковская. В результате него пострадал один человек, его госпитализировали в больницу.

«С места происшествия для дальнейшего разбирательства в полицию доставлены возможные участники конфликта. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — цитирует агентство собеседника в полиции.

Ранее СМИ сообщило о полученном одним из участников конфликта огнестрельном ранении, при этом стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле.