Якутск, , 09:38 — REGNUM

В зоне задымления в Якутии находятся 40 населённых пунктов в 12 муниципальных районах и столица республики. Синоптики обещают дожди, которые значительно облегчат обстановку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации спасателей Якутии, ситуация с задымленностью в 40 населённых пунктов и в Якутске усугубилась из-за природных пожаров в лесах Сибири. К тому же горит тайга и в нескольких районах республики.

Пожароопасная обстановка может измениться в лучшую сторону из-за изменения направления ветра и обильных осадков.

«Завтра ожидаем смену направления ветра по всей Якутии. Пройдут дожди и грозы, местами ливни», — цитирует ЯСИА замначальника Гидромета республики Татьяну Маршалик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии действует 116 лесных пожаров на общей площади 916 543,6 га.