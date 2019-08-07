Красноярск, , 09:28 — REGNUM

В Красноярском крае по состоянию на 08:00 (местн.) 7 августа действуют 110 лесных пожаров на общей площади порядка 859 тыс. га.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, за прошедшие сутки в крае потушили 13 лесных пожаров в шести районах на площади более 17,9 тыс. га, в том числе пять очагов возгораний в зоне контроля.

Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве. В тушении задействованы около 1200 человек, более 70 единиц техники, 39 воздушных судов. В Абанском, Богучанском и Эвенкийском районах произведено 128 сливов воды общим объемом 1678 тонн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 6 августа в Красноярском крае, по данным Авиалесоохраны, были зарегистрированы лесные пожары на площади 834,2 тыс. га. В регионе действует режим ЧС.

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