Кабул, , 09:27 — REGNUM

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле утром 7 августа. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

По данным медицинских служб, пострадали по меньшей мере 95 человек.

Правоохранительные органы уточняют, что в западной части города взорвался заминированный автомобиль. Он был оставлен злоумышленниками возле полицейского участка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о взрыве и стрельбе в районе аэропорта в Кабуле. В провинции Герат 3 августа также произошел взрыв, погиб глава уезда Зинда-Джан Шукрулла Шакир.

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