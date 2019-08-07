Джидинский район, Бурятия, , 09:23 — REGNUM

Наводнение в Джидинском районе Бурятии постепенно идёт на спад. Как сообщили ИА REGNUM в главном управлении по ГО и ЧС республики, грунтовыми водами остаются подтоплены подполья сотен домов.

«Сейчас идёт подворовой обход, специалисты сельских поселений оценивают ущерб. Вода только ушла, до этого провести оценку возможности не было», — сообщил «Байкал-Daily» управляющий делами администрации района Евгений Мункуев.

Отмечается, что после оценки ущерба будет решаться вопрос о выделении помощи из резервного фонда Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Джида ранее на глазах приехавшего с рабочей поездкой главы республики Алексея Цыденова прорвало дамбу и подтопило первые этажи домов.

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