Малгобек, Ингушетия, , 09:23 — REGNUM

В Ингушетии на месте боестолкновения обнаружено самодельное взрывное устройство. Бомба была готова к применению, сообщили ИА REGNUM 7 августа в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Кроме того, у нейтрализованного боевика имелись гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, бандит был уничтожен в ходе краткосрочного боя. После того, как ему было предложено сдаться силам правопорядка, он открыл по силовикам огонь. Ответным огнем боевика нейтрализовали.

Напомним, сегодня утром, 7 августа, в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. Он начал действовать с 04:30. Решение о введении КТО в населенному пункте было принято оперативным штабом после того, как была получена информация о нахождении в одном из домов члена ячейки запрещенной в России террористической организации.

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