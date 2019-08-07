Шахты, Ростовская область, , 09:19 — REGNUM

Бывший директор МКУ «Департамент городского хозяйства» города Шахты Ростовской области стал фигурантом уголовного дела — он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР.

Как считает следствие, подозреваемый в 2017—2018 годах, занимая должность директора департамента, заключил госконтракт на замену светильников городского освещения с частной фирмой. Подрядчик не выполнил условия контракта — вместо тех светильников, которые значились в документах, установил более дешевые. Несмотря на это, чиновник полностью оплатил работы. Ущерб, нанесенный бюджету, следователи оценили в сумму более 11 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области ведется расследование по делу о замене песка при благоустройстве территории «Ростов-Арены», ущерб бюджету составил около 220 млн рублей. Фигурантами дела являются заместитель губернатора Ростовской области, а также бывший министр строительства региона.

По теме: Заместитель ростовского губернатора переведён под домашний арест