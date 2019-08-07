Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM

В Свердловской области зарегистрировано 19 случаев вирусного менингита. Большинство заболевших (87%) — дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего на территории области с начала июля по 4 августа зарегистрировано 193 случая (134 — в Екатеринбурге) заболевания энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). Этот показатель не превышает уровень заболеваемости за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что по данным эпидемиологов заболеваемость ЭВИ носит разрозненный характер, угрозы эпидемии нет. Зафиксированные штаммы энтеровирусов совпадают с теми, что были выявлены и в прошлые годы.