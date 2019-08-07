Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 09:12 — REGNUM

Режим ЧС власти Колымы ввели в Ягоднинском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона.

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Циклон, накрывший Магаданскую область 5 августа, по прогнозам синоптиков стихает и смещается на юго-восток.

Из-за паводка и восстановительных работ режим чрезвычайной ситуации ввели в Ягоднинском городском округе, где на 1562 км размыт временный объезд через ручей «Нехай». По заверениям дорожников, работы закончатся к позднему вечеру.

Также продолжаются ремонтные работы, уборка мусора и на других федеральных и региональных дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух районах Магаданской области действует режим ЧС: в Тенькинском и Сусуманском. Здесь уровень подъёма рек превышал критический.