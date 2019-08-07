Владивосток, , 09:10 — REGNUM

Очередную акулу увидели отдыхающие в Приморье в районе острова Путятина. Очевидцы утверждают, что длина акулы составляла порядка трёх метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отдыхающие с прогулочного катера увидели трёхметровую акулу в районе острова Путятина, расположенного в заливе Стрелок неподалёку от города Фокино. В социальных сетях очевидцы сообщили, что встретили белую акулу, однако, специалисты опровергают эти выводы. Очевидно, речь идёт о крупной сельдевой акуле, появление которых у южного побережья Приморья всё чаще отмечается экологами.

Такая акула опасности для человека не представляет, тем не менее, при определенных обстоятельствах может нанести ранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе Приморья рыбаки выловили в море сельдевую акулу и вытащив её на берег, приготовили из хищницы ужин.