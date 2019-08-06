7 Августа
 
9:13

Режим ЧС снимать рано: паводковая ситуация в югорском селе Саранпауль

По данным на 5 августа вода начала отступать из Саранпауля. Но режим ЧС снимать рано — ожидаются новые осадки.

9:09

Сильные ливни могут затопить два югорских посёлка

Подтопление спровоцировали ливни, которые прогнозировали в конце июля.

9:05

В югорском селе Саранпауль подтоплены пять домов

В Югре в начале августа оказались подтоплены несколько домов. Подъём уровня воды был отмечен в районе населённого пункта Саранпауль