На Урале лето подошло к концу. В начале августа резко похолодало. С последних дней июля отмечаются ливни и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Последствия не заставили себя ждать. Местами реки вышли из берегов. А Екатеринбург и окрестности 6 августа накрыл шторм.