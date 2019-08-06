7 Августа
9:13
Режим ЧС снимать рано: паводковая ситуация в югорском селе Саранпауль
По данным на 5 августа вода начала отступать из Саранпауля. Но режим ЧС снимать рано — ожидаются новые осадки.
9:09
Сильные ливни могут затопить два югорских посёлка
Подтопление спровоцировали ливни, которые прогнозировали в конце июля.
9:05
В югорском селе Саранпауль подтоплены пять домов
В Югре в начале августа оказались подтоплены несколько домов. Подъём уровня воды был отмечен в районе населённого пункта Саранпауль