Посёлок Вижай, Свердловская область, 7 августа 2019, 09:00 — REGNUM
В Свердловской области продолжаются поиски пропавших на реке Лозьва мужчины и ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Отмечается, что уровень воды в реке Лозьва продолжает падать после паводкового повышения. Это позволяет спасателям и волонтёрам обследовать прибрежную зону.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на реке Лозьва произошла 31 июля. Лодка под управлением местного жителя, в которой находилась мать и её трое детей пропала. Уже 1 августа начались поиски, в результате которых обнаружены тела трёх погибших: матери и двоих детей. Поиски мужчины и ребёнка продолжаются.
Помимо спасателей в поисковой операции участвуют сотрудники правоохранительных органов и волонтёры — всего 38 человек.
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