Посёлок Вижай, Свердловская область, , 09:00 — REGNUM

В Свердловской области продолжаются поиски пропавших на реке Лозьва мужчины и ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Вчера спасатели обследовали 90 км акватории и прибрежной зоны от посёлка Вижай до посёлка Ушма в обоих направлениях. Поиски результатов пока не дали», — уточнили в пресс-службе управления.

Отмечается, что уровень воды в реке Лозьва продолжает падать после паводкового повышения. Это позволяет спасателям и волонтёрам обследовать прибрежную зону.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия на реке Лозьва произошла 31 июля. Лодка под управлением местного жителя, в которой находилась мать и её трое детей пропала. Уже 1 августа начались поиски, в результате которых обнаружены тела трёх погибших: матери и двоих детей. Поиски мужчины и ребёнка продолжаются.

Помимо спасателей в поисковой операции участвуют сотрудники правоохранительных органов и волонтёры — всего 38 человек.

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