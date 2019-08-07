Тюмень, , 08:56 — REGNUM

В Тюмени начата доследственная проверка по сообщению о похоронах в мешке для мусора 91-летней труженицы тыла. По её результатам будет принято процессуальное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, обитатели тюменского пансионата на Минской, 86, где жила умершая, сообщили, что тело ветерана Анны Бусыгиной запечатали в чёрный мусорный мешок, положили в гроб и закопали. Даже похороны не организовали.

В департаменте социальной защиты Тюменской области констатировали, что у усопшей не было родственников, и она не оставила «похоронных» денег. Ей после смерти был предоставлен гроб, место на кладбище и поставят памятник на средства областного благотворительного фонда.

По факту публикации в СМИ в департаменте обещали провести служебную проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени труженицу тыла, не имеющую родни, похоронили в мешке для мусора