Хабаровск, , 08:54 — REGNUM

Осложнение гидрологической обстановки на Амуре привело к закрытию речной переправы между российским городом Хабаровск и китайским городом Фуюань, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ограничение будет действовать до прохождения высокой волны паводка, которая в настоящее время подошла к Хабаровску.

Ожидается, что 8−9 августа уровень Амура в районе Хабаровска превысит отметку 6,3 метра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской области была прекращена работа пункта пропуска «Амурзет» в связи с подтоплением на китайской стороне комплекса пограничных и таможенных терминалов.