Малгобек, Ингушетия, , 08:45 — REGNUM

В ходе проведения контртеррористической операции в ингушском селе Вознесенское уничтожен один боевик. На месте боестолкновения было обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью пять килограммов в тротиловом эквиваленте, передает РЕН ТВ. Кроме того, у нейтрализованного боевика при себе имелись карабин и гранаты.

Напомним, сегодня, 7 августа, в Ингушетии был введен режим КТО на территории села Вознесенское Малгобекского района. Спецрежим начал действовать с 04:30. При этом, как сообщили в оперативном штабе, для передвижения граждан по населенному пункту были введены ограничения, их попросили сохранять спокойствие.

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