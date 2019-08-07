Пекин, , 08:45 — REGNUM

Тропический тайфун «Лекима», уже девятый в этом сезоне, приближается к восточной китайской провинции Чжэцзян. У побережья провинции эпицентр тайфуна окажется к исходу суток 9 августа, сообщает 7 августа Центральная метеорологическая служба КНР.

Пока тайфун отделяют от уезда Сяншань указанной провинции 1200 км. Тропический циклон перемещается на северо-запад со скоростью около 16 км в час. В центральной его части скорость ветра достигает 126 км в час, не исключено превращение «Лекимы» в супертайфун.

«Лекима» может затронуть Шанхай, в ряде прибрежных районов которого 10 августа ожидают порывы ветра до 162 км в час. Местные власти готовятся к возможному удару стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юг Китая обрушился тайфун «Випа». Он принес с собой сильные ветры и проливные дожди.

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