Тюмень, , 08:45 — REGNUM

В Тюмени вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора детского реабилитационного центра «Большой Тараскуль». За злоупотребление служебным положением она оштрафована на 60 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калининского районного суда города Тюмени.

Установлено, что Полина Ж., с 2014 по 2017 год, будучи генеральным директором детского реабилитационного центра «Большой Тараскуль», представляла заведомо ложные сведения в департамент имущественных отношений Ямала, чем нанесла бюджету центра ущерб около 1,2 млн рублей и нарушила права и законные интересы предприятия.

Смягчающими обстоятельствами в вынесении приговора явилось раскаяние и полное признание вины обвиняемой, которая активно сотрудничала со следствием, а также наличие у неё трёх несовершеннолетних детей.

В настоящее время Полина Ж. с семьёй переехала в Крым на постоянное место жительство.