Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ создана группировка военных численностью около тысячи человек для тушения лесных пожаров в Бурятии, сообщает 7 августа пресс-служба ВВО.

Отмечается, что группировка сил и средств создана для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем. В группировку вошли также 35 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре заявили, что в Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки. В ходе проверок надзорное ведомство оценит законность действий властей в связи с распространением пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

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