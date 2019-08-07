Мосул, Ирак, , 08:40 — REGNUM

Правоохранительные органы Ирака арестовали в городе Мосул пятерых человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает Kurdistan24, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Саад Маан.

По его словам, обвиняемые были арестованы на основании ордера, выданного иракской судебной инстанцией.

Напомним, власти Ирака в декабре 2017 года объявили о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако, как оказалось, эти реляции были поспешными.

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