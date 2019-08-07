с. Зарубинцы, , 08:38 — REGNUM

В селе Зарубинцы Житомирской области Украины во время поминального обеда отравились 12 человек. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«6 августа в Андрушевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них два ребенка), которые 4 августа употребляли еду на поминальном обеде в селе Зарубинцы Андрушевского района», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего на обеде присутствовали 70 человек. Специалисты проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области 39 гостей свадьбы оказались в больнице после употребления пищи в местном кафе.

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