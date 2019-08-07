с. Зарубинцы, 7 августа 2019, 08:38 — REGNUM
В селе Зарубинцы Житомирской области Украины во время поминального обеда отравились 12 человек. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В пресс-службе уточнили, что всего на обеде присутствовали 70 человек. Специалисты проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области 39 гостей свадьбы оказались в больнице после употребления пищи в местном кафе.
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