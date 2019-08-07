Голд-Кост, Австралия, , 08:51 — REGNUM

Двое подростков, учащиеся частной школы в австралийском городе Голд-Кост, проходят лечение, предположительно, в связи с передозировкой наркотиков. Об этом 7 августа сообщает Daily Mail.

ЧП произошло в колледже St Stephens в городе Аппер Кумера, штат Квинсленд. Медработники были вызваны немедленно для оказания помощи двум учащимся.

Подростки были доставлены в больницу, их состояние стабильно. Подразделение полиции расследует произошедшее.

Это уже второй случай «передозировки» в данной школе, первый произошел в феврале 2018 г., после чего семь учеников были отчислены.

«Многие из вас узнают, что СМИ уже принялись раскручивать эту историю и пытаются связать ее с событиями прошлого года. Я могу заверить вас, что эти два события не связаны», — говорится в заявлении администрации школы.