Ульяновск, , 08:12 — REGNUM

В Ульяновске вынесен приговор жительнице Засвияжского района, которая, работая менеджером в частной компании, мошенническим путём похитила более 1 млн рублей. Ей назначено реальное лишение свободы, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Женщина занимала должность менеджера в одной из частных компаний, занимающихся продажей продуктов. По данным следствия, злоумышленница входила в доверие к клиентам и убеждала перечислять средства за товар на сторонний счёт в одном из крупных банков. Данный счёт, как установило следствие, принадлежал её мужу. Ущерб, причинённый фирме, оценён в сумме более 1 млн рублей.

Также установлено, что злоумышленница ранее была судима. Суд признал её виновной в мошенничестве и назначил четыре года колонии общего режима. Также суд с неё взыщут причинённый обществу ущерб, для чего сохранён арест на принадлежащие ей дом и земельный участок в Сенгилеевском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Засвияжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из банков, которого обвиняют в хищении свыше 26 млн рублей. По данным следствия, он вводил в базу данных недостоверную информацию, в результате чего увеличивался лимит средств на счетах.

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