Южно-Сахалинск, , 07:59 — REGNUM

Ветлаборатория Россельхознадзора на Сахалине обнаружила в партии замороженных куриных окорочков из Белгородской области смертельно опасные бактерии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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«Листерии — бактериальный патоген III группы опасности — единственный вид из шести видов рода Listeria, который вызывает листериоз», — пояснили специалисты ветеринарной лаборатории.

Причиной заражения листериоза являются больные животные и люди, переносится бактерия с холодильников, рабочих поверхностей и другого оборудования. Листерия способна сохранять жизнеспособность и размножаться в любой температуре, выдерживает замораживание, соль и копчение.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области запретило к реализации куриные окорочка с этой партии.

Как сообщало ИА REGNUM, на птицефабрике в Якутии обнаружили продукцию, зараженную сальмонеллой.