Южно-Сахалинск, 7 августа 2019, 07:59 — REGNUM
Ветлаборатория Россельхознадзора на Сахалине обнаружила в партии замороженных куриных окорочков из Белгородской области смертельно опасные бактерии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
Читайте также: В Якутии на птицефабрике нашли сальмонеллу
«Листерии — бактериальный патоген III группы опасности — единственный вид из шести видов рода Listeria, который вызывает листериоз», — пояснили специалисты ветеринарной лаборатории.
Причиной заражения листериоза являются больные животные и люди, переносится бактерия с холодильников, рабочих поверхностей и другого оборудования. Листерия способна сохранять жизнеспособность и размножаться в любой температуре, выдерживает замораживание, соль и копчение.
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области запретило к реализации куриные окорочка с этой партии.
Как сообщало ИА REGNUM, на птицефабрике в Якутии обнаружили продукцию, зараженную сальмонеллой.