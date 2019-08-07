Богучаны, , 07:56 — REGNUM

В Сибири продолжают действовать масштабные лесные пожары. Непростая лесопожарная обстановка складывается, в частности, в Богучанском районе Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в ГУ МЧС по краю, ссылаясь на официальный сайт Богучанского района, в лесах этого муниципального образования усилена профилактика.

По информации МЧС, до полной ликвидации всех очагов возгораний ещё далеко. Усугубляет ситуацию сухая ветреная погода. При этом борьба с огнём ведётся непрерывно, авиация работает весь световой день.

В краевом главке МЧС уточнили, что ликвидируют пожары в тайге около 450 человек. Авиация занимается тушением с воздуха и переброской людей в зону пожаров. Работают пожарные из других регионов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по информации Авиалесоохраны, на утро 6 августа в Красноярском крае действовали лесные пожары на площади 834,2 тыс. га.

Читайте также: Площадь лесных пожаров растёт в Красноярском крае