Благовещенск, , 07:56 — REGNUM

Прокурор Амурской области отметил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе за 2018 год возросло практически на треть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе прошедшей коллегии областной прокуратуры под председательством прокурора региона Руслана Медведева было озвучено, что за прошедшие полгода прокурорами выявлено более 10 тысяч случаев нарушений со стороны органов дознания на досудебной стадии уголовного судопроизводства, было выявлено 236 укрытых от учёта преступлений, в том числе 40 тяжких и особо тяжких.

В тоже время раскрываемость по уголовным делам составила всего 56%. Рост количества тяжких и особо тяжких преступлений составил 27%.

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Как сообщало ИА REGNUM, криминальный и коррумпированный Дальний Восток отпугивает потенциальных инвесторов, которые в сложившихся условиях не видят никакой возможности вкладываться в развитие каких-либо видов бизнеса.