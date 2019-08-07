Мисурата, Ливия, , 07:58 — REGNUM

В аэропорту ливийского города Мисрата пара дронов уничтожила транспортный самолёт ИЛ-76ТД, принадлежащий украинской компании «Скайавиатранс», заявила директор компании Елена Малахова, сообщило 6 августа издание Liga.net.

Малахова рассказала, что самолёт перевозил из Анкары в Мисрату гуманитарный груз для Общества Красного Полумесяца в Ливии и имел все необходимые документы.

Во время разгрузки самолёта начался обстрел — первый снаряд попал в правое крыло, затем начался пожар. Экипаж и люди, участвовавшие в разгрузке, успели спастись.

«В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место», — рассказали подробности в МИД Украины.

Сейчас украинские дипломаты пытаются вернуть домой восемь членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года в аэропорту Триполи в результате ракетного удара были уничтожены два украинских транспортных самолёта Ил-76. Погиб один лётчик-гражданин Украины.

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