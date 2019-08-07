Мисурата, Ливия, 7 августа 2019, 07:58 — REGNUM
В аэропорту ливийского города Мисрата пара дронов уничтожила транспортный самолёт ИЛ-76ТД, принадлежащий украинской компании «Скайавиатранс», заявила директор компании Елена Малахова, сообщило 6 августа издание Liga.net.
Малахова рассказала, что самолёт перевозил из Анкары в Мисрату гуманитарный груз для Общества Красного Полумесяца в Ливии и имел все необходимые документы.
Во время разгрузки самолёта начался обстрел — первый снаряд попал в правое крыло, затем начался пожар. Экипаж и люди, участвовавшие в разгрузке, успели спастись.
Сейчас украинские дипломаты пытаются вернуть домой восемь членов экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года в аэропорту Триполи в результате ракетного удара были уничтожены два украинских транспортных самолёта Ил-76. Погиб один лётчик-гражданин Украины.
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