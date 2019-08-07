Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM

В Екатеринбурге оценивают последствия шторма, бушевавшего в городе 6 августа. В социальных сетях появились фотографии последствий сильного ветра.

Шторм в Екатеринбурге 66.mchs.gov.ru

Как сообщает городской информационный портал «Е1», в микрорайоне ЖБИ ветка упала на линию электропередач, в результате чего на некоторое время прекратилось движение трамваев. Также оторванные ветки деревьев нанесли ущерб детским учреждениям. Одна из них упала во двор школы искусств на Эльмаше, другие во дворы детских садов на улицах Седова и Степана Разина. А на улице Титова на детскую площадку и вовсе упало старое дерево.

Также пострадал и автотранспорт: повреждены машины на улицах Титова и Корепина.

Есть повреждения и на некоторых остановочных комплексах в Екатеринбурге, а также пострадали витражи торгового центра на улице Посадской.

Напомним, что 6 августа в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Однако и сегодня, 7 августа, в городе по-прежнему сильный и порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что от сильного ветра опрокинулся металлический забор на улице Блюхера. Пострадала женщина, которая проходила мимо в момент падения конструкции.

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