Саратов, , 07:26 — REGNUM

Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Саратовской области, еще двое человек пострадали. Об этом 7 августа сообщает Saratov24.tv.

Столкновение произошло в 6 часов утра (5:00 по мск) на 366-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе.

По сообщению сотрудников Госавтоинспекции, на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль Kia. В результате двое детей и женщина погибли, а мужчина и ребенок были доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.