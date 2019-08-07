Челябинск, , 07:09 — REGNUM

В Челябинской области большинство пожаров происходят из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Лесной пожар

Из числа произошедших в январе-июле 2019 года 9060 возгораний 7519 возникло из-за неосторожного обращения с огнём. Это 83% от общего количества. Неосторожное обращение с огнём привело к гибели пяти детей и 84 взрослых.

831 пожар или 9% от общего числа произошёл из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования: Погибли три ребёнка и 29 взрослых. А замыкает тройку причин нарушение правил эксплуатации и устройства отопительных печей. Из-за этого возникло 426 пожаров. Погибли пять человек, а шестеро получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за январь-июль в пожарах погибли 126 взрослых и восемь детей.

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