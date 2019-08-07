Нижний Новгород, , 07:03 — REGNUM

В громком «мусорном» скандале в садовом обществе Нижнего Новгорода, членам которого за нелегальную свалку насчитали многомиллиардный ущерб, появились первые подозреваемые. Полицией было задержано четверо нижегородцев, а одного из них суд уже отправил под стражу по делу о незаконной предпринимательской деятельности. Организатору свалки вменяется ущерб свыше 344 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемому в незаконном бизнесе — деятельности без лицензии, связанной с незаконным размещением отходов, если суд позднее признает его виновным, грозит арест до шести месяцев или крупный штраф. Пока же расследование уголовного дела по ч. 1 ст.171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, связанной с незаконным размещением отходов») продолжается.

Полицией четверо фигурантов были задержаны 5 августа 2019 года. Организатором следствие считает 44-летнего нижегородца, который уже привлекался ранее к уголовной ответственности, но по другим статья — незаконный оборот наркотиков и преступления против собственности. Суд в качестве меры пресечения избрал для него арест, обвинение фигуранту предъявлено.

В ходе расследования дела был проведён 31 обыск, в результате которого изъяты автомобили, денежные средства и прочие вещдоки.

«Согласно заключению экспертной организации, незаконными действиями обвиняемого собственнику земли был причинён крупный ущерб — 344 580 600 рублей», — отмечается в сообщении.

Следствие считает, что организация свалки не единственный эпизод. По данным правоохранительных органов, в августе 2018 года мужчина в садовом обществе с помощью тяжёлой спецтехники повредил четыре секции забора между двумя участками и возможно причастен к повреждению садового дома, ущерб по которому составил 2,4 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с нелегальной свалкой на территории садового общества, ущерб от которой оценили в 2,8 млрд рублей, вошёл в медиаповестку страны в конце июня 2019 года. Получившие уведомления садоводы не сдались и инициировали проверку в отношении должностных лиц природоохранного ведомства. СУ СК РФ по Нижегородской области должно дать оценку их действиям, ведь свалка существовала не один год. Садоводы отмечали, что неоднократно жаловались на копящийся мусор, но дело всегда завершалось штрафами, а свалка продолжала расти, в итоге заняв 38 участков общей площадью 1,2 га. Замглавы департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу Владислав Иванов на брифинге отметил, что оценивать степень вины и устанавливать виновников будет суд, куда готовятся подать иски.