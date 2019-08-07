Курган, , 07:01 — REGNUM

В Курганской области на границе с Казахстаном полицейские задержали микроавтобус с 300 бутылками алкоголя. Владелец груза заявил, что приобрёл в соседнем государстве 150 литров спиртного для личного потребления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Ночью на 444 километре трассы «Иртыш» инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД был остановлен микроавтобус «Фольксваген Каравелла», следовавший из Казахстана в курганский город Петухово.

В салоне микроавтобуса полицейские обнаружили 300 бутылок спиртных напитков без документов, казахстанского производства. Со слов владельца авто, спиртные напитки он приобрел на оптовой базе в Северо-Казахстанской области и вёз для личных нужд.

За незаконное перемещение алкогольной продукции в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит конфискация алкогольной продукции и штраф до 5 тыс. рублей.