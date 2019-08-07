Ревда, Свердловская область, 7 августа 2019, 06:59 — REGNUM
В Свердловской области неподалёку от города в Ревда сошли с рельсов пять порожних вагонов грузового состава. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Инцидент произошёл на участке пути между Решётами и Ревдой. По предварительной информации сошедшие вагоны перегородили соседний путь и произошло повреждение линии электропередачи.
На место выехали специализированные составы для устранения аварии. На время работ движение по данному участку дороги будет осуществляться через станцию Кузино.