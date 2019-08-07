Миасс, Челябинская область, , 06:41 — REGNUM

В Челябинской области пожарные срочно выехали на сообщение о возгорании в одном из корпусов детского лагеря им. Феди Горелова, под Миассом. Но новость о ЧП оказалась шуткой неизвестных детей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Произошло это 6 августа. Один из детей оставил в комнате свой телефон, а другие решили «пошутить», совершив звонки в экстренные службы. Сейчас обстоятельства ложного вызова и виновных устанавливают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Родителям виновных, если их найдут, грозят штрафы. А пока с воспитанникам лагеря провели беседы с просьбой не поступать так впредь. Сотрудница пожарно-спасательного гарнизона Миасса Елена Новикова объяснила детям, что параллельно с ложным вызовом в МЧС поступил сигнал о настоящем пожаре. На него были направлены дополнительные силы.

«В этот раз повезло: обошлось некрупным возгоранием без пострадавших, но так бывает не всегда», — сказала Новикова.