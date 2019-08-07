Владивосток, , 06:57 — REGNUM

По данным Приморского УГМС тропический тайфун подойдёт к Владивостоку утром 8 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Основной удар стихии придётся на южные районы Приморья, где за 12 часов ожидается выпадение до 50 мм осадков. Скорость ветра составит до 23 м/с. Пострадают Хасанский, Шкотовский, Лазовский, Уссурийский, Надеждинский, Партизанский районы, города Владивосток, Уссурийск, Находка, Большой Камень и Фокино.

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Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупреждают о приближении к Приморья мощного тропического тайфуна Francisco, который принесёт ливневые дожди с грозами и усиление ветра. Ожидаются подтопления сельскохозяйственных угодий и отдельных населённых пунктов.