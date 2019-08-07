Шадринск, Курганская область, , 05:47 — REGNUM

В курганском городе Шадринске заведующая детским садом подозревается в трудоустройстве фиктивных сотрудников с целью обогащения. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

За счёт «мёртвых душ» женщина, по версии следствия, получила не менее 80 тыс. рублей. Ведётся расследование, в ходе которого могут быть выявлены другие эпизоды преступной деятельности должностного лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в начале июня 2019 года реальные сроки лишения свободы получили директор и главный бухгалтер школы-интерната, которые сразу на несколько должностей фиктивно трудоустроили работника. Это позволило им обогатиться на общую сумму 5,5 млн рублей.

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