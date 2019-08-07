Цюрих, Швейцария, , 04:55 — REGNUM

Два пассажирских самолёта были вынуждены вернуться в аэропорт вылета в городе Цюрихе (Швейцария), пишет Blick.

Решение вернуться в аэропорт пилоты приняли после ударов молнии. Инциденты произошли 6 августа с самолётами авиакомпании Swiss.

Сначала в аэропорт вылета вернулся борт LX724, следовавший в Амстердам. Молния попала в него во время перелёта над городом Базелем (Швейцария). Затем в Цюрих вернулся следовавший в Лиссабон борт LX2084.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Дании совершил аварийную посадку самолёт, на котором летела команда менеджеров американской певицы Pink.

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