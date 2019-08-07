Володарский район, Нижегородская область, , 04:45 — REGNUM

Володарский районный суд Нижегородской области в ближайшее время начнёт рассматривать уголовное дело о крупном земельном мошенничестве. 28-летняя жительница Дзержинска незаконно продала часть надела, раздробив его на 71 участок поменьше. Сделки купли-продажи по 33 проданным участкам на сегодня признаны ничтожными, а обвинительное заключение по мошенничеству ушло в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Для того, чтобы получить в собственность землю, женщина зарегистрировала крестьянско-фермерское хозяйство и в ноябре 2016 года обратилась к главе сельсовета Красная Горка для получение участка площадью порядка 50 тыс. кв.м. Участок был ей выделен, зарегистрировано право собственности. После этого, гражданка разделила массив на 71 участок поменьше и выставила на продажу. Проданы были 33 участка по цене порядка 1,1 млн рублей. Ущерб, причинённый государству, оценивается в 4,5 млн рублей.

Прокурорская проверка выявила нарушения, отдельным иском сделки по продаже земли признали ничтожными. В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По вменяемой статье ей грозит в том числе до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.