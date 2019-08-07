Южно-Сахалинск, , 04:23 — REGNUM

Число пострадавших в результате ДТП на Сахалине возросло до 12 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В результате столкновения пассажирского автобуса и большегруза-тягача в Макаровском районе, 12 из 21-го пассажиров обратились за медицинской помощью, уточнили в минздраве Сахалинской области. В числе обратившихся детей нет.

Сразу кареты скорой помощи доставили в больницу 7 человек, 5 пассажиров добирались до врачей самостоятельно. Всего госпитализировано четверо пострадавших с черепно-мозговой травмой.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика с кран-балкой на 133 км трассы «Южно-Сахалинск-Оха» в районе села Тихая.

Водитель тягача не убедился в правильности манёвра.