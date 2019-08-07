Якутск, , 03:56 — REGNUM

Профсоюз спасателей-водолазов в Якутии обратился в правоохранительные органы с заявлением на то, что родители утонувшего ребёнка их избили и оскорбили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам спасателей, родители погибшей девочки, которую искали несколько дней, их избили и обвинили в затягивании поисков, чтобы больше получить «суточных». Тело ребёнка нашёл частный водолаз.

Профсоюзная организация требует от властей республики и полиции разобраться в ситуации и восстановить справедливость и безупречную репутацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля большая компания отдыхала на диком пляже на реке Лена в Хангаласском районе Якутии. В какой-то момент из вида пропали девочки 8 и 9 лет, тело одной утонувшей нашли сразу, второго ребёнка обнаружили лишь 31 июля.