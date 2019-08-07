Дзержинск, Нижегородская область, , 03:00 — REGNUM

Дзержинский городской суд привлёк к административной ответственности «за грубое нарушение требований промышленной безопасности» АО «ГосНИИ «Кристалл», где 1 июня 2019 года произошло три взрыва, после которых в более 300 зданиях города оказались выбиты стёкла, а свыше 100 человек обратились за медпомощью. Компания судом была признана виновной по ч. 3 ст.9.1 КоАП РФ и оштрафована на 600 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные суда.

С 12 по 16 июля 2019 года — уже после ЧП — на предприятии провели проверку, в результате которой выявили массовые нарушения правил хранения и учёте взрывчатых веществ и материалов. Так, на 11 складах нет или не работали охранно-пожарные сигнализации, не было противопожарных щитов, стены некоторых складов имели многочисленные трещины и сквозные отверстия. Также на складах не было внутренних дверей, а продукцию хранили прямо на полу, зачастую в мешках, не используя настилы и стеллажи. Ширина прохода между штабелями с взрывчатыми материалами, которая регламентируется законом, не соответствовала нормам.

«Зафиксировано кратное превышение предельно допустимого объёма хранения взрывчатых веществ, материалов и продукции на их основе», — уточняется в сообщении суда.

19 июля 2019 года Дзержинский отдел Волжско-Окского управления Ростехнадзора оформил в отношении АО протокол по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ («Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В суде сам виновник признал претензии частично, указав, что часть нарушений уже устранил. Итогом судебного разбирательства стал штраф — 600 тыс. рублей.

Решение в силу пока не вступило.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории оборонного предприятия в Дзержинске 1 июня 2019 года произошли три взрыва, последствием которых стал пожар на площади 800 кв.м. Помимо того, что было разрушено пять зданий, в радиусе километра в жилых домах и образовательных зданиях взрывной волной оказались выбиты стёкла. Погибших от ЧП не было, но за медпомощью обратились 116 человек, из которых 18 были госпитализированы. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Глава компании Александр Меркин в комментариях СМИ позднее сообщил, что причиной детонации мог стать дождь.