Южно-Сахалинск, , 02:13 — REGNUM

Шесть человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля с кран-балкой на 133 км трассы «Южно-Сахалинск-Оха» в районе села Тихая (Сахалинская область), сообщили 7 августа в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Уточняется, что столкновение произошло 7 августа в 06:55 (время местное). Автобус следовал по маршруту «Макаров — Южно-Сахалинск».

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал манёвр поворота налево от правой обочины, не убедившись в его безопасности», — говорится в сообщении.

Автобус ехал в попутном направлении. Погибших в результате ДТП нет.

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