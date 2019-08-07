Батон-Руж, США, , 00:37 — REGNUM

Перестрелку устроили два мужчины в супермаркете в городе Батон-Руж (штат Луизиана, США), передаёт WBRZ.

Инцидент произошёл 6 августа. По словам Сида Готро, шерифа округа Ист-Батон-Руж, конфликт возник на бытовой почве. У посетителей магазина Walmart оказались с собой пистолеты, которыми они воспользовались в пылу ссоры.

В результате перестрелки пострадал один из покупателей, стоявший в очереди. Задержан только один из стрелков, второго разыскивают.

Напомним, в США обсуждается вопрос об ужесточении требований к выдаче разрешений на владение оружием. Поводом стали три инцидента с большим числом пострадавших и погибших 3 августа в штатах Иллинойс, Техас и Огайо.

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