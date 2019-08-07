Сиань, Китай, , 00:08 — REGNUM

Трое человек погибли и еще четверо числятся пропавшими без вести в результате ливней в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Мощный ливень обрушился на уезд Байхэ, вызвав мощное наводнение. Природное бедствие привело к повреждению жилых домов и урожая зерновых, размыло дороги, а также отрезало уезд от электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций, сообщили местные власти. Ведутся спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ливни и наводнения унесли жизни тринадцати человек в провинции Хубэй в центральном Китае.

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